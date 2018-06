Eerste tonnetje haring brengt 2700 euro op voor het goede doel

De nieuwe haring zou iets vetter mogen, zeggen kenners. "Maar het is nog vroeg in het seizoen."

Het eerste tonnetje nieuwe haring, geveild op Haringparty010 in Rotterdam, heeft 2700 euro opgeleverd. Het geld is bestemd voor de stichting Support Casper, die onderzoek doet naar alvleesklierkanker.

Organisator Jeroen Ballot bracht het eerste vaatje haring dinsdagavond aan land. Dat werd geveild volgens het Amerikaanse systeem. "Dat betekent dat de bieders het bedrag gezamenlijk betalen", zegt Ballot. "Ieder betaalt alleen wat hij biedt bovenop het vorige bod. Het is fantastisch dat we zoveel geld op hebben kunnen halen."

De haring werd verzorgd door vishandel Ruud den Haan, die vorig jaar de laatste AD-haringtest won. "Jammer dat de test is afgeschaft, maar we zijn er trots op de laatste winnaar te zijn", zegt Christian den Haan. Volgens hem is de nieuwe haring van prima kwaliteit. "Een mooi harinkje. Hij mag wel iets vetter maar het is nog vroeg in het seizoen, dus dat komt wel goed."

Oud-burgemeester Opstelten zegt ieder jaar weer blij te zijn als de nieuwe haring er is. "Dan zijn er ook weer haringparty's en dat is altijd een goede gelegenheid om er meerdere achter elkaar te eten. Heerlijk!"

Ook Joke Bruijs, die optrad op het feest, is dol op haring. "Ik wacht wel even tot na mijn optreden", lacht ze. "Al is dat eigenlijk niet nodig. Haring smeert de keel."