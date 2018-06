Vandalen richten voor duizenden euro's schade aan bij roeibaan Zevenhuizen

De startlocatie van de Willem Alexander roeibaan in Zevenhuizen

Op de startlocatie van de Willem-Alexander roeibaan bij Zevenhuizen zijn afgelopen weekeinde ernstige vernielingen aangericht. De schade bedraagt zeker 15 duizend euro.

Bij alle pieren zijn de luidsprekers en startlichten vernield. Kabels werden kapot gesneden en in de starttoren, van waaruit de apparatuur op de pieren wordt bediend, is een ruit ingeslagen.

De startlocatie ligt op het water, midden in de polder bij Zevenhuizen. Er liggen acht pieren, waarvandaan roeiboten kunnen starten bij een wedstrijd. Die zijn voorzien van kostbare elektronische apparatuur.

"De startlocatie is daarom ook niet toegankelijk voor publiek", zegt beheerder Patrick de Vos. "Er zijn meer pieren langs de baan, die wel gebruikt mogen worden door zwemmers. Maar bij deze staan grote borden met Verboden Toegang."

"De schade is enorm. Deze apparatuur wordt in Duitsland gemaakt, bij een heel specialistisch bedrijf. Het is te hopen dat de nieuwe lampen en speakers klaar zijn voor de volgende wedstrijd, begin juli".