Dordt werkt aan aanpak verwarde mensen

Wethouder Peter Heijkoop verwacht dat Dordrecht pas in 2019 klaar is met de ontwikkeling van een aanpak voor verwarde mensen. Net als alle andere gemeenten in ons land moet Dordt hier zelf beleid voor maken.

Raadslid Cor van Verk (PvdA) herinnerde de wethouder er aan, dat er op 1 oktober eigenlijk een uitgewerkt plan zou moeten liggen, maar dat gaat zeker niet lukken. Zwaar tilde de Raad niet aan de aangekondigde vertraging. "Het is een zeer complexe materie met tal van haken en ogen", zei Heijkoop. Van Verk erkent dat: "het is al moeilijk om een definitie te maken van een verward persoon." Psycholance

Hij pleit er vooral voor, dat er zorg komt voor verwarde personen: "taferelen dat verwarde mensen door de politie worden neergeschoten die moeten wij hier in Dordrecht niet willen." Hij pleit er vooral voor, dat er zorg komt voor verwarde personen: "taferelen dat verwarde mensen door de politie worden neergeschoten die moeten wij hier in Dordrecht niet willen." De PvdA-er begrijpt dat een sluitende oplossing er nooit zal komen: "maar je kunt wel een aanpak maken, waarin je als gemeente problemen zo goed mogelijk aanpakt en voorkomt." Het CDA, de partij van de wethouder, overweegt in de raadsvergadering van volgende week een motie in te dienen voor de komst van een psycholance, een ambulance die verwarde mensen oppikt. Meldkamer

Heijkoop denkt dat de regio Zuid-Holland Zuid daarvoor te klein is: "In Rotterdam rijdt er wel één, maar daar zijn veel meer verwarde mensen dan hier. Ik denk zelf eerder aan een GGZ-deskundige in de meldkamer." Heijkoop denkt dat de regio Zuid-Holland Zuid daarvoor te klein is: "In Rotterdam rijdt er wel één, maar daar zijn veel meer verwarde mensen dan hier. Ik denk zelf eerder aan een GGZ-deskundige in de meldkamer." Nu rukt na een belletje naar 112 vaak de politie uit. "Als je iemand met verstand van geestelijke gezondheidszorg in de meldkamer hebt zitten kan die inschatten dat er juist zorg nodig is. Direct, of morgen." In de gemeenteraad ontstond ook discussie waar verwarde mensen moeten worden opgevangen of gehuisvest. "Liever niet wijken, waar al veel mensen met problemen wonen", zei Necdet Burakcin (Groen Links).