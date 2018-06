Dordtse Essenhof krijgt een bushalte

Er komt weer een bushalte bij begraafplaats en crematorium Essenhof in Dordrecht. Die toezegging deed wethouder Rik van der Linden dinsdagavond laat aan de Dordtse gemeenteraad.

Hij kon moeilijk anders, want de Raad had in 2016 al unaniem met een motie gevraagd om terugkeer van die verdwenen bushalte. Dat zou eind dit jaar moeten gebeuren, als Qbuzz het busvervoer in Dordt overneemt van Arriva.

De nieuwe vervoerder, aangewezen door de Provincie Zuid-Holland, liet echter al doorschemeren, dat de fel begeerde halte er waarschijnlijk niet in zit. De angst is dat er te weinig passagiers in- en uitstappen.

Basisvoorziening

"Die halte is gewoon een basisvoorziening", vindt Margret Stolk van ouderenpartij VSP, "hij moet er gewoon komen". Wethouder Van der Linden wil het probleem nu oplossen met de inzet van een buurtbus.

Voor die buurtbus is 30 tot 40 mille per jaar nodig, denkt hij: "dat geld vinden we wel ergens. Het belangrijkste is, dat die busverbinding er weer komt". Stolk erkent dat, maar ziet er liever een gewone lijnbus stoppen.

De gemeenteraad van Dordrecht debatteert volgende week over het plan van de wethouder. Er moet dan ook een besluit vallen, vindt Van der Linden: "want zo'n buurtbus vergt nog enkele maanden voorbereiding".