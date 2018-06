Rotterdam blijft grootste kolenhaven van Europa, ondanks daling kolenoverslag

Rotterdam blijft de grootste kolenhaven van Europa. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel is er voor het derde jaar op rij sprake van een daling van kolenoverslag in Rotterdam.

In de Rotterdamse haven kunnen de grootste schepen voor droge bulk kolen lossen. Het afgelopen jaar werd daar zo'n 25 miljoen ton kolen overgeslagen.

Landelijke daling

Ook in de andere Nederlandse zeehavens daalde de aanvoer van kolen het afgelopen jaar. In 2017 werd 50 miljoen ton overgeslagen, wat bijna 7 procent minder is dan een jaar eerder.

De daling in Nederland hangt volgens het CBS met name samen met de sluiting van twee kolencentrales op de Rotterdamse Maasvlakte. In 2017 was ongeveer 30 procent bestemd voor de Nederlandse kolencentrales en staalindustrie. Het verbruik van kolen is in deze industrieën in 2017 met 10 procent gedaald.