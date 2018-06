Opbouwen radartoren Tweede Maasvlakte kan beginnen

Hij wordt zeventig meter hoog en heeft wat weg van een zandloper. Maar het nieuwe gebouw op de Tweede Maasvlakte wordt geen kunstwerk, maar een radartoren. Dinsdag werd het gevaarte in drie stukken over de Maas vervoerd en woensdag wordt het in elkaar gezet.

"We zijn nu op de Maasvlakte. Straks wordt het onderste deel van de toren gelost en naar zijn definitieve plek verplaatst", zegt Robert in 't Hout van het Havenbedrijf. De toren wordt geplaatst op zes palen die 40 meter in de grond zitten.

De onderdelen zijn dinsdag vanaf bouwer Hollandia in Krimpen aan den IJssel over het water naar de Tweede Maasvlakte vervoerd.

Vanaf

daar worden ze op een vrachtwagen gehesen en op speciaal transport naar de Prinses Maximaweg gebracht, waar de toren opgebouwd gaat worden.

Het duurt nog wel even voor de complete toren staat. "We plaatsen vandaag het eerste deel, in juli deel twee en drie. In oktober moet de toren functioneel zijn."

Tweede Maasvlakte

De nieuwe radartoren is nodig, omdat de oude aan het eind van zijn bouwkundige levensduur zit . De oude toren staat aan het einde van de Eerste Maasvlakte. "Dat is een oude vuurtoren", vertelt In 't Hout. "Toen die toren gebouwd werd, was het de hoogste vuurtoren van Nederland."

"Nu komt hij aan het einde van de Tweede Maasvlakte, om goed zicht te hebben op het scheepvaartverkeer." En dat goede zicht is er zeker: vanaf de toren kan er vijftig kilometer de zee op gekeken worden.

Geen saaie, grijze toren

Over het ontwerp is het Havenbedrijf te spreken. De toren heeft een roestige kleur en heeft de vorm van een zandloper. "Iedereen had een grijze toren verwacht, maar bouwer Hollandia heeft laten zien hoe mooi ze staal kunnen maken."