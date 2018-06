Deel dit artikel:











Problemen Erasmus MC grotendeels verholpen Foto: ANP / Robin Utrecht

De stoominstallatie van het Erasmus MC die dinsdag in storing was, is weer in werking. Er is weer warm water voor patiënten en ook kan operatiegereedschap weer gesteriliseerd worden. De problemen in het oude gebouw zijn nog niet verholpen.

Dinsdag moesten patiënten afgezegd worden door de storing. Een lekkende waterleiding in het oude gebouw van het ziekenhuis zorgde ervoor dat er 70 centimeter water in de kelder kwam te staan. Dat leidde in de nacht van maandag op dinsdag tot een stroomstoring en een storing in de installatie waar instrumenten in worden gesteriliseerd. ​"In het oude gebouw is de stroomvoorziening toch 'te nat' geworden", zegt David Drexhage van het Erasmus MC. "Daar is nog geen stroom. Daar moet een nieuwe installatie komen. Dat is volgende week pas afgerond." In het oude gebouw zitten onder meer de afdeling urologie en gynaecologie. "De benodigde apparatuur, zoals echoapparatuur, is nu verplaatst naar de nieuwbouw. Dat houdt in dat iedereen weer bij het ziekenhuis terecht kan. Bij de ingang van het oude gebouw staan gastheren en -vrouwen om mensen naar de goede plek te sturen."