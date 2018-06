Deel dit artikel:











Floranus van Sparta naar Heerenveen Sherel Floranus

Sherel Floranus verruilt Sparta voor Heerenveen. De back is met de Friese club een meerjarig contract overeen gekomen. Naar verluid ontvangt Sparta 250.000 euro voor de verdediger die nog een verbintenis voor een jaar had in Rotterdam.

De 19-jarige Floranus maakte zijn debuut in de zomer van 2015, nadat hij de hele jeugdopleiding van Sparta had doorgelopen. De verdediger, die links- en rechtsback kan spelen, speelde ook al meerdere interlands voor jeugdelftallen van Oranje. Floranus wordt bij Heerenveen binnengehaald als opvolger van oud-Spartaan Denzel Dumfries, die op het punt staat bij landskampioen PSV te tekenen.