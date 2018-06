RijnmondExamenkoorts (14): D-day! Geslaagd, gezakt of een her?

De spanning stijgt: woensdag krijgen vmbo'ers, havisten en vwo'ers te horen hoe ze hebben gescoord tijdens de eindexamens. Zijn ze geslaagd, moeten ze volgende week tijdens de herexamens aan de bak of moeten ze zich gaan voorbereiden op een jaartje langer op de middelbare school?

Niet alleen bij de examenleerlingen slaan de zenuwen toe. Ook ouders en leraren hebben het te pakken.



Al komt onze verslaggever Jelle al snel terug op haar 'zenuwachtige gedoe'.



N-termen

De n-termen zijn woensdagochtend bekend gemaakt. De n-term ligt normaal gesproken op 1. Is een examen 'te makkelijk'? Dan wordt de n-term lager. Als het examen 'te moeilijk' is, wordt de n-term verhoogd en krijgen de leerlingen meer punten bovenop hun eindscore.

De meeste havisten en vwo'ers klaagden over het examen Engels. Voor dit vak ligt de n-term bij havo op 1,4 en bij vwo op 1,4, wat dus goed nieuws is voor de examenkandidaten.

Mitzi

Voor examenreporter Mitzi is er nog meer goed nieuws. Ze vertelde al meerdere keren op Radio Rijnmond dat de examens niet heel goed gingen, maar de 'n-termgoden' zijn haar gunstig gezind.

Naast Engels hebben namelijk ook twee andere vakken waar ze tijdens de examens moeite mee had, een hoge n-term gekregen. "Filosofie was een 1,5 en economie een 1,3. Alle vakken die ik heb, hadden een vrij hoge n-term, dus daar ben ik blij mee."

Maar of dat ook betekent dat ze geslaagd is? "Als we alleen hiernaar kijken, dan wel..."

Voorlopig moet ze nog even nagelbijten. De uitslag wordt pas vanmiddag verwacht. Tot die tijd zoeken de meeste leerlingen afleiding. Ook Tim gaat de hort op.



Mitzi gaat tot het belangrijke telefoontje bij een vriendin op de bank netflixen. "Ze bellen eerst de gezakten. Daarna gaan ze over naar de geslaagden", legt Mitzi uit.

Laten we hopen voor haar dat ze zo laat mogelijk wordt gebeld!

Heb jij geen nagels meer over door de zenuwen? Sluit jij jezelf op in je kamer en kom je er pas uit als je goed nieuws hebt gehoord? En ouders, trekken jullie het nog een beetje? Laat het ons weten! Twitter meer via #RijnmondExamenkoorts!