Lift naar Dakpark van 220 duizend euro al anderhalf jaar kapot

Het Dakpark in Rotterdam-West kampt al anderhalf jaar met een kapotte lift. Het ding van 220 duizend euro, dat op verzoek van bewoners en vrijwilligers door de gemeente is geplaatst, zou het hoogstens twee keer hebben gedaan.

De lift is bedoeld voor iedereen die slecht ter been is en van het Dakpark, of de wijk die achter het hooggelegen park ligt, naar de woonboulevard wil.

Bewoners en vrijwilligers van het Dakpark maken zich druk om de kapotte lift. "Mensen met volle boodschappentassen die naar huis willen, kunnen niet naar boven", zegt Sies de Teijer, bestuurslid van Stichting Dakpark. "Of mensen die slecht ter been zijn of met een kinderwagen het Dakpark willen bezoeken. Die kunnen dat nu niet."

Kas

Bij de opening van het Dakpark in 2013 werd er een andere lift opgeleverd, die uitkomt in een kas. "Het is altijd de bedoeling geweest dat die werd gedeeld tussen bewoners en een horeca-exploitant", gaat De Teijer verder. "Maar omdat de gemeente geld nodig had, hebben ze de kas verkocht. Daardoor is de lift niet meer openbaar te gebruiken."

Met veel getouwtrek bij de gemeente is aan de buitenkant van de kas uiteindelijk een nieuwe lift geplaatst. "Die lift staat er nu anderhalf jaar en heeft ruim twee ton gekost. Hij heeft het op zijn best twee dagen gedaan", zegt De Teijer.

De enige manier om nu naar boven of naar beneden te komen is volgens De Teijer via een helling die naar de Hudsonstraat leidt. "Dan moet je zigzaggend omhoog, maar dat raad ik niemand aan die slecht ter been is of in een rolstoel zit."

Niets gedaan

De gemeente zou te weinig hebben gedaan aan de kapotte lift. "Ze zeggen steeds: daar gaan we naar kijken, maar dat gebeurt niet", zegt De Teijer. "Je wilt optimistisch en positief blijven en vertrouwen houden in dat ambtelijk apparaat, maar dat is zo lastig om vol te houden."

Inmiddels heeft de gemeente aan de organisatie van het Dakpark laten weten dat ze de lift deze week nog laten maken.