Van ontucht verdachte leraar uit Barendrecht bekent én ontkent

Openbare Daltonbasisschool De Zeppelin in Barendrecht

De Barendrechtse Julio V., die tot eind vorig jaar les gaf op verschillende basisscholen in Nederland, ontkent dat hij ontucht heeft gepleegd met een zesjarige leerlinge uit Gouda. Dat meldt omroep West.

Wel gaf V. toe dat hij een minderjarige jongen heeft misbruikt in Oostkapelle (Zeeland). Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Den Haag tijdens de voorbereidende zitting.

V. was zelf niet aanwezig. Volgens zijn advocaat was het een te grote belasting om in de rechtszaal aanwezig te zijn.

De Barendrechter heeft jarenlang lesgegeven op de Openbare Daltonbasisschool De Zeppelin in Barendrecht . Ook was hij invaldocent op een basisschool in Gouda .

Oostkapelle

Het seksueel misbruik van een jongen in Oostkapelle heeft V. volgens zijn advocaat toegegeven. Het OM stelt dat het misbruik plaatsvond van begin 2013 tot september 2017. Het zou begonnen zijn toen de jongen zeven jaar oud was.

De Barendrechter zou ook pornografische foto’s gemaakt hebben van de jongen. Ook dat heeft hij volgens zijn advocaat toegegeven. Het OM verdenkt hem er verder van dat hij een foto van zijn geslachtsdeel heeft gestuurd naar een andere, minderjarige jongen. De verdachte weet zich dat alleen niet meer te herinneren.

Het meisje uit Gouda zou volgens het OM meerdere keren bij haar billen en vagina betast zijn door V. Dit heeft de verdachte tegenover de politie niet willen toegeven.

Op 4 september wordt de zaak inhoudelijk behandeld.