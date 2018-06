Langer lunchen bij Fokker Papendrecht voor een betere cao

Zo'n honderd medewerkers van Fokker in Papendrecht voeren woensdagmiddag actie voor een betere cao. Dat meldt FNV Metaal. Ze verlengen hun lunch door het werk bij de producent van vliegtuigonderdelen langer neer te leggen.

De werkgevers in de metaalsector hebben het ultimatum van de vakbonden laten verlopen, zonder tegemoet te komen aan de eisen van de werknemers. Daarom wordt er deze week bij verschillende bedrijven in Nederland actie gevoerd.

"De tijd van urenlang praten is voorbij", zegt Petra Bolster van FNV Metaal. "De medewerkers uit de metaalsector willen respect en daarom willen ze concrete, goede voorstellen zien."

Ze eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5% per jaar en meer zeggenschap en zekerheid over hun werk. "Ze willen een moderne en eerlijke cao met regie over hun eigen tijd en hun eigen leven." Ook verwachten ze fatsoenlijk betaald te worden voor hun overwerk.

De actie bij Fokker is de eerste in een reeks van aangekondigde acties. Vrijdag staken meer dan achthonderd medewerkers van DAF in Eindhoven 24 uur lang.

In 2016 was er ook een reeks acties in de grootmetaal. Toen werd ook het werk neergelegd bij IHC en Heerema.