Australische pedofiel die werd opgespoord door Rotterdamse rechercheur krijgt levenslang Peter Scully. Aat Both kreeg een hoge onderscheiding

Een Australische pedofiel, die in 2015 werd aangehouden nadat een Rotterdamse rechercheur hem wist te ontmaskeren, moet levenslang de cel in voor mensenhandel. Ook is hij veroordeeld tot tien jaar cel voor verkrachting.

De Australiër, Peter Scully, heeft meerdere jonge kinderen misbruikt. Hij ontvluchtte zijn geboorteland wegens fraude en had op de Filippijnen een internetbedrijf dat grossierde in zeer gewelddadige kinderporno. Rechercheur Aat Both van de politie in Rotterdam wist Scully in 2015 met een team van Filipijnse en Australische rechercheurs te ontmaskeren. Both kreeg voor zijn speurwerk begin dit jaar een hoge Australische onderscheiding . Scully - zelf vader van twee kinderen - zat onder meer achter de productie van de film Daisy's Destruction, waarin een gemaskerde vrouw (een van Scully's Filippijnse minnaressen) een meisje van anderhalf jaar martelt. Het kindje werd ondersteboven vastgebonden, geslagen en seksueel misbruikt. Rechercheurs bestempelden het materiaal als het ergste geval van kinderporno waarmee ze ooit te maken kregen.