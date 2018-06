Vriendin van hoofdofficier Rotterdam legt ook functie neer na affaire

Ook hoofdaanklager Marianne Bloos, de andere hoofdrolspeler in de liefdesaffaire in de top van het Openbaar Ministerie (OM), legt haar functie neer. Ze gaat met onmiddelijke ingang met 'buitengewoon verlof'.

Zij doet dat op eigen verzoek en gedurende het lopende onderzoek, bevestigt een woordvoerder van het OM aan het NRC . Haar partner, de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen , was al met verlof.

NRC publiceerde eerder over de liefdesrelatie tussen Van Nimwegen en Bloos. De affaire is omstreden, omdat Marc van Nimwegen de leidinggevende was van zijn vriendin. Een dergelijke relatie is bij het OM niet toegestaan.

Naar de liefdesaffaire loopt een onafhankelijk onderzoek. Dat richt zich onder meer op de benoeming van Van Nimwegen in 2014 tot hoofdofficier in Rotterdam, maar ook een dienstreis naar Thailand wordt bekeken. De romance zorgde volgens de krant voor ernstig verstoorde verhoudingen binnen het OM.