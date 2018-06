Richard Groenendijk onthult eerbetoon aan Corrie van Gorp: 'Ze blijft een gangmaker'

De Rotterdamse artieste Corrie van Gorp krijgt woensdagmiddag een bijzonder eerbetoon in het Oude Luxor Theater in het centrum van Rotterdam. Een initiatief van cabaretier Richard Groenendijk. "Ze is een gangmaker, een positief ingesteld mens."

In de jaren 70 en 80, toen haar carrière flink in bloei was, kon de Rotterdamse Corrie van Gorp haast niet meer normaal over straat. Ze werd met name bekend door de André van Duin-revues waar ze het beroemde typetje 'Mevrouw de Bok' speelde en scoorde regelmatig een hit in de Top 40 met carnavalsnummers zoals 'Zo slank zijn als je dochter'.

In de fietsenberging

Hoog tijd voor een eerbetoon aan dit Rotterdamse icoon, vond collega Richard Groenendijk. Woensdagmiddag onthult de cabaretier daar een blijvende minitentoonstelling van het kostuum van het typetje Mevrouw de Bok. "Ze hadden het kostuum al die tijd bewaard in de fietsenberging van het theater. Nu wordt het permanent tentoongesteld op het entresol van het Oude Luxor."

De twee artiesten kenden elkaar slechts vaag, maar leerden elkaar pas echt goed kennen tijdens het 100-jarig jubileum van het Luxor Theater. "Ik deelde een kleedkamer met haar en we moesten die dag vaak lang wachten", vertelt Groenendijk. "We raakten aan de praat over hoe ze afscheid had genomen van het toneel. Eigenlijk was dat een beetje vervelend gegaan omdat ze zwaar overspannen was."

Zonde, vond Groenendijk. En daarom initieerde hij een klein eerbetoon aan de Rotterdamse artieste. "In Amsterdam worden altijd allerlei borstbeelden onthuld, dus ik dacht misschien is het leuk om hier ook eens iets te doen." Het werd geen marmeren borstbeeld. "Dat is ook niet wie ze is. Dit is gewoon lief en sympathiek."

Emotioneel

Het kostuum van Mevrouw de Bok, bestaande uit de beige jas, het hoedje en tasje, is exact hetzelfde als wat Van Gorp in 1971 droeg. "Het hoedje valt van ellende uit elkaar. Dat tasje heeft m'n moeder nog zitten plakken."

Een beetje zenuwachtig voor de onthulling is Van Gorp volgens Groenendijk wel. "Ze vindt het heel spannend. Het is best een beetje emotioneel voor haar."

Op dit moment woont de 75-jarige Van Gorp in een woongroep. "Ze leeft een teruggetrokken leven. Een leven in de schijnwerpers zou ze niet meer aankunnen", zegt Groenendijk. Maar eenzaam is ze niet. "Ze woont in een flatje met een actieve bewonersvereniging. Ze blijft een gangmaker, een positief ingesteld mens."

Traditie

Groenendijk zou graag zien dat er uiteindelijk meer eerbetonen voor Rotterdamse iconen komen. "Ik hoop dat het een soort traditie wordt." De organisatie laat Groenendijk dan wel graag aan iemand anders over. "Ik vond de organisatie ingewikkelder dan 'Wie Is De Mol'. Het was veel werk, ik heb het echt onderschat."