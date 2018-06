Deel dit artikel:











Salsadansen op Stadhuisplein voor actie Maak Kanker Kansloos

Chantal Bakker is verpleegkundige bij de Daniel den Hoed en zet zich dansend in voor de actie Maak kanker kansloos. Dinsdagavond dansten meer dan 500 mensen de salsa op het Stadhuisplein: een speciale benefietavond om geld in te zamelen voor de elektronenmicroscoop. Het was een ontspannen, verbindende en mooie avond. Een avond waarbij stil werd gestaan bij kanker en de dansers gezamenlijk het verschil voor de toekomst maakten.