Justitie eist jaren cel voor verdachten grote drugsvangst Vierpolders

Justitie in Rotterdam heeft tegen drie mannen gevangenisstraffen van 4,5 tot 5,5 jaar geëist in verband met de vondst van 171 kilo cocaïne in Vierpolders. Dat gebeurde op 10 november vorig jaar in een loods op bedrijventerrein Seggelant.

De mannen uit Rotterdam en Zwijndrecht werden door de politie gepakt, terwijl ze volgens justitie in een loods bezig waren de harddrugs - straatwaarde 4 miljoen - over te laden.

De politie was getipt dat de drugs met een bestelbus vanuit de haven zou worden aangeleverd. Dat deed een 36-jarige Rotterdammer. Hij werkte als schilder van hijskranen op het ECT-terrein.

Hij kwam die ochtend naar zijn werk, terwijl de man vrij had genomen. Hij leende de bestelbus van zijn collega’s. Daarna reed hij over de terminal, stopte bij een schip en reed een containerstack binnen. Ook had hij foto’s van containers en een plattegrond van het terrein op zijn telefoon staan.

Taxi

Vandaar ging hij naar de loods in Vierpolders. Volgens de politie kwam hij daar tegelijkertijd aan met een taxi. Die werd bestuurd door een 32-jarige Rotterdammer.

De eigenaar van het bedrijf, een 57-jarige man uit Zwijndrecht, deed het rolluik van de loods voor beide wagens open. Een paar minuten later kwam de bestelbus weer naar buiten. De andere twee waren samen in het kantoor, toen de politie binnenviel.

De Zwijndrechtenaar zei dat hij de loods ter beschikking had gesteld voor het overladen van spullen. Welke goederen dat zouden zijn, wist hij niet.

Peter

Het verzoek was gekomen van ene Peter. Die kende hij al langer, onder meer van het recreatiegebied de Brielse Maas. Verder kon hij de man niet duiden. Ook na het voorarrest heeft de Zwijndrechtenaar Peter niet meer gevonden.

De 32-jarige taxichauffeur was in de loods om een klant te halen. Hij wist wel wie deze klant was. Maar gezien de drugsvangst vreest de man voor zijn veiligheid en die van zijn gezin als hij de naam tegen de politie noemt.

Justitie gelooft de mannen niet. Peter en de klant zouden niet bestaan. Volgens de officier stond de kofferbak van de taxi open en was het plan om de 171 kilo, die in vijf zakken op de grond lag, over te hevelen.

Tegen de 36-jarige Rotterdammer werd 5,5 jaar geëist. De loodseigenaar hoorde vijf jaar eisen. De 32-jarige taxichauffeur zou 4,5 jaar de gevangenis in moeten. Ook zou de taxi verbeurd moeten worden verklaard.