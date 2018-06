Sliedrechtse coalitie: meer groen en supermarkten open op feestdagen

Sliedrecht krijgt de komende jaren meer groen en supermarkten mogen in het dorp voortaan open op christelijke feestdagen die niet op een zondag vallen. Dat staat in het coalitieakkoord 'Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn'.

SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht, het CDA en de PvdA besturen de komende jaren het dorp. Zij zullen onder meer investeren in een onderzoek naar woonbehoeften. Daaruit moet naar voren komen hoe het dorp zich de komende jaren moet ontwikkelen.

Formateur Nico de Jager is blij met het akkoord, schrijft hij in een verklaring. "Er ligt nu een document waar we de komende vier jaar het verschil mee kunnen maken." Maandag wordt het akkoord in de gemeenteraad besproken.

Eerder liepen onderhandelingen van de SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht en het CDA met de VVD stuk op de zondagsrust .

De VVD wilde dat de woonboulevard aan de noordkant van de A15 kon kiezen om op zondag open te gaan. Volgens de VVD heeft eventuele drukte bij de winkels daar geen invloed op de rust in de dorpskern van Sliedrecht.