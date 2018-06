Deel dit artikel:











Week lang herstelwerkzaamheden na wateroverlast Boezemsingel Rotterdam De Boezemsingel dinsdagavond

Het gaat nog een week duren voor alle problemen in de Boezemsingel in Rotterdam-Crooswijk zijn opgelost. Dat meldt een woordvoerder van Stadsbeheer. Door een gesprongen hoofdwaterleiding zaten daar dinsdagavond 142 huishoudens zonder water en was de weg dicht.

De watervoorziening is dinsdagavond laat weer hersteld. De weg kon pas woensdagmiddag om 12:30 uur weer open. Tot die tijd moest ook tram 7, die rijdt door de Boezemsingel, omrijden. Door de gesprongen leiding is de stoep voor de ingang van een appartementencomplex weggespoeld en is het trottoir niet meer stabiel. Dat wordt volgens Stadsbeheer woensdagmiddag hersteld. Ook de oprit bij een tandartspraktijk in de straat wordt deze middag gerepareerd. De rest van de straat wordt deze week door een aannemer onder handen genomen. Zo wordt de stoep, een meter vanaf de gevel, opengelegd en hersteld. Een stuk asfalt dat dinsdagavond is open gemaakt en met klinkers is dichtgemaakt, moet opnieuw geasfalteerd worden.