Definitief groen licht voor straatparade Zomercarnaval

De straatparade van het Zomercarnaval in Rotterdam gaat dit jaar definitief door. Er is een loods gevonden voor de opbouw van de praalwagens, meldt organisator Guus Dutrieux.

De organisatie kon jarenlang terecht op het RDM-terrein , maar dat heeft een heel andere functie gekregen. "De afgelopen jaren hebben we, denk ik, wel tien plekken gehad", zei voorzitter Karel Willems eerder. "Het is afhankelijk van wat er beschikbaar is."

De organisatie van het zomercarnaval heeft dan ook niet zomaar een loods nodig. "Per praalwagen heb je ongeveer twintig vierkante meter nodig om die op te kunnen bouwen", zei Willems in april. "En we moeten in totaal vijftien á zestien praalwagens voor acht weken neer kunnen zetten."

De praalwagens kunnen dit jaar worden gestald in de Ferro Dome. De organisatie van de straatparade gaat nog in overleg met de gemeente over een structurele plek waar de wagens opgeslagen kunnen worden.