TPP-Rotterdam en vv Pernis slaan handen ineen

De zaalvoetbalteams van TPP-Rotterdam en vv Pernis gaan samenwerken. De dames van vv Pernis wisten dit jaar nog kampioen te worden in de Eredivisie Vrouwen, de mannen van TPP-Rotterdam liepen de play-offs voor het kampioenschap net mis. Volgend seizoen zullen de dames van vv Pernis uitkomen onder de naam van TPP-Rotterdam.

TPP-Rotterdam voorzitter Rene van Gogh en vv Pernis zaalverantwoordelijke Sharon van Zadelhoff hebben allebei hetzelfde doel met de samensmelting. Ze willen het zaalvoetbal in Rotterdam groter maken.

"Al geruime tijd was ik met de veldvoetbaltak van vv Pernis in overleg om te bekijken wat de mogelijkheden waren om door te groeien. Voor ons als afdeling was een verhuizing naar Rotterdam dan ook een must om de zaalvoetbaltak de ruimte te geven die nodig is", meldt Van Zadelhoff op de website van TPP-Rotterdam. Van Gogh vult haar aan. "De afgelopen jaren hebben we elkaar met plezier gevolgd en hebben wij regelmatig even naar elkaar geknipoogd. Beide altijd bezig met daar waar ons hart ligt: zaalvoetbal groter maken in onze stad!"