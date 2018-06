Deel dit artikel:











LIVE: Corrie van Gorp krijgt bijzonder eerbetoon in Oude Luxor Theater

De Rotterdamse artieste Corrie van Gorp krijgt woensdagmiddag een bijzonder eerbetoon in het Oude Luxor Theater in het centrum van Rotterdam. Ze werd met name bekend door de André van Duin-revues waar ze het beroemde typetje 'Mevrouw de Bok' speelde en scoorde regelmatig een hit in de Top 40 met carnavalsnummers zoals 'Zo slank zijn als je dochter'.