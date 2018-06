Terugkijken: bijzonder eerbetoon voor Corrie van Gorp in Oude Luxor Theater

Het tenue van 'Mevrouw de Bok' heeft een blijvende plaats gekregen in de foyer van het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Ter ere van haar vertolker Corrie van Gorp, werd de vitrine met daarin de kenmerkende kledij woensdagmiddag onthuld.

Jarenlang kroop de Rotterdamse in de huid van het typetje in de André van Duin-revues. Ook scoorde ze regelmatig een carnavalshit.

Volgens cabaretier Richard Groenedijk, initiator van het eerbetoon, had Van Gorp doordat ze overspannen was vervelend afscheid genomen van het toneel . Daarom organiseerde hij haar eerbetoon.

Onder andere André van Duin, Joke Bruijs, Irene Moors en burgemeester Ahmed Aboutaleb gaven acte de présence. Aboutaleb prees Van Gorp voor haar bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Naar eigen zeggen heeft hij die mede door Van Gorp en Van Duin begrepen.

Van Duin voelt nog steeds een persoonlijke band met Van Gorp. "Wij zijn heel erg met elkaar verbonden. Hoe vaak mensen op straat niet vragen: 'Hoe is het met uw vrouw?'. Dan bedoelen ze Mevrouw de Bok."

Corrie begon haar carrière als danseres. Ook acteerde ze en was zangeres. Uiteraard werd zij in stijl bejubeld.



"Dag lieve Corrie, je bent na al die jaren de Grand Old Lady van ons eigen Rotterdam", zong Richard Groenedijk in een lied, speciaal voor Corrie van Gorp geschreven, "Ook al heb je nu die grijze haren, ze staan je goed. Je blijft die oude vlam."