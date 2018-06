Rotterdammers over postkantoor: verkrachting tot heel gaaf

Een hotel, horeca, winkels en een 150 meter hoge woontoren. De plannen van ontwikkelaar Omnam Group voor het oude postkantoor aan de Coolsingel liggen al een paar weken op straat, maar woensdag mochten de Rotterdammers zelf een kijkje nemen in het imposante gebouw. En de reacties zijn wisselend.

"Ik vind het echt super dat ze dit gebouw nu gaan opknappen", zegt een buurtbewoner. De oude centrale hal van het postkantoor moet een soort 'woonkamer' voor de stad gaan worden, vertellen architecten Eran Chan en Job Roos. "We gaan dit gebouw echt ontsluiten, dus je kunt er straks doorheen lopen, zodat het echt onderdeel van de stad wordt", zegt Roos.

Zowel in de centrale hal, als op de achtergelegen binnenplaats moeten winkels en horeca komen. Ook de lobby van het hotel zal in de hal komen, waar vroeger de loketten van het postkantoor zaten. Het gebouw staat al bijna tien jaar leeg, maar de centrale hal ziet er nog steeds erg indrukwekkend uit.

Dat deel van de plannen kan op veel steun rekenen van de Rotterdammers. Over de woontoren van 150 meter hoog zijn minder bewoners te spreken . "Ik vind het ronduit afgrijselijk. Het is een foeilelijke toren die ervoor zorgt dat de prachtige toren van het stadhuis wegvalt", zegt een oudere man. "Dit is verkrachting van dit mooie gebouw."

Andere omwonenden zijn iets genuanceerder. "Ik hoop niet dat ik in de schaduw kom te zitten, maar ik vind wel dat dit erbij hoort als je midden in het centrum woont."

David Zisser, directeur van ontwikkelaar Omnam Group ziet grote potentie in het gebouw: "Ik denk dat we met deze mix van een hotel, wonen en winkels echt een nieuwe Europese trekpleister kunnen maken en zelfs een wereldwijd icoon."