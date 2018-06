Dubbel verdriet in IJsselmonde: vader overlijdt, hond vlucht weg

Dotty, de 17-jarige poedel van Liesanne de Bruin, is zoek. De hond is maandag weggelopen vanaf de Middenhagen in Rotterdam-IJsselmonde kort na het moment dat haar vader overleed.

"Tijdens de commotie van medische dingen, zijn de voor- en achterdeur even open geweest en is zij gevlucht", vertelt Liesanne de Bruin. Ze heeft veel verdriet om het overlijden van haar vader, maar zoekt ook hard naar haar dwergpoedel. Dotty is erg belangrijk voor haar.

"Ze is gekomen als puppy in ons gezin. De kinderen zijn uitgevlogen en je blijft alleen achter met je hondje. Dus dat hondje wordt steeds belangrijker voor je."

Rollator

Het hondje is weggelopen uit het huis van de ouders van De Bruin. Gelukkig is die omgeving voor Dotty niet helemaal vreemd, door haar onregelmatige werk logeerde het zwarte hondje regelmatig bij haar moeder en vader, die maandag overleed. "Mijn vader reed vaak door de buurt met Dotty op zijn rollator, een bekend tafereel in IJsselmonde."

Als mensen het hondje zien kunnen ze haar roepen of fluiten. Maar of Dotty reageert is maar de vraag. Ze hoort en ziet slecht. "Ze loopt ook heel traag en kucht vanwege haar hoge leeftijd continu", vertelt Liesanne.

Speurhond

Zelf een opgetrommelde speurhond bood geen soelaas deze week. "We hoorden dat een man Dotty had gezien en haar aan een vrouw heeft gegeven die zei dat ze het dier wel zou terugbezorgen bij de eigenaar", vertelt Liesanne hoopvol.

Ook als het hondje niet meer leeft vindt De Bruin haar Dotty graag terug. "Ze is mijn alles", vertelt De Bruin in tranen. "Al is ze levend, al is ze dood. Ik wil haar terughebben, want dan kan ik het afsluiten en verder met de verwerking van alles."

Heeft u Dotty gezien, bel RTV Rijnmond op 010- 436 44 36 of mail naar nieuws@rijnmond.nl