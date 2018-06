Rotterdam verdeeld over gedeeltelijk boerkaverbod: 'Vrijheid voor iedereen'

Foto: Boerka in een Islamitische winkel in

In Rotterdam wordt er verdeeld gereageerd op het aanstaande boerkaverbod. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) ziet het als symboolpolitiek. De Rotterdamse PVV juicht het verbod juist toe en hoopt zelfs op een verbod achter de voordeur.

"Het lijkt ons vooral symboolpolitiek. We hebben het over een heel kleine groep die voor een boerka of Nikab kiest. Het is heel belangrijk dat vrouwen hun eigen keuzes kunnen maken over hoe ze zich kleden'', vertelt Marianne Vorthoven van SPIOR.

Volgende week vindt de officiële stemming in de Eerste Kamer plaats. Dinsdagavond werd al duidelijk dat een ruime meerderheid van de Eerste Kamer achter het verbod staat. Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen.

PVV

Het wetsvoorstel komt uit de koker van Geert Wilders, die al in 2005 voor het eerst een motie daarover indiende. De Rotterdamse afdeling van de PVV is daarom blij dat de wet er alsnog komt.

"Ik ben er uiteraard heel erg blij mee. Het is een eerste stap in de goede richting. Ik vind het onmenselijk dat in Nederland ruim honderd vrouwen in een boerka rondlopen. Voor hen vind ik het 't allerbelangrijkste dat het boerkaverbod er komt", vertelt PVV-fractievoorzitter Maurice Meeuwissen.

Het verbod in openbare instellingen is voor Meeuwissen nog niet genoeg: "Ik hoop dat het nog veel verder gaat. Ik vind dat het ook achter de voordeur zou moeten gelden."

Rotterdammers

In Rotterdam, waar ongeveer 13 procent van de inwoners moslim is, wordt op straat wisselend gereageerd. "Ik vind dat iedereen het zelf moet bepalen of je wel of geen hoofddoek of boerka draagt. Dat hoort bij de vrijheid van de mens", vertelt een mevrouw die aan het winkelen is op de Noordmolenstraat in het Oude-Noorden van Rotterdam.

Een meneer is het daar mee eens: "Het stoort mij wel, maar het is hun eigen keuze en dan ga ik er niets tegen zeggen. Vrijheid voor iedereen. Ik zou de mensen liever zien zonder boerka en meer rechten voor de vrouw maar het blijft hun eigen keuze."

In de wijk zijn ook voorstanders aanwezig. "Ik vind het uitstekend. Mensen moeten herkenbaar zijn. Simpel als dat", vertelt een winkeleigenaar.