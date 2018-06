Van der Dussen opvolger van Poldervaart bij Barendrecht

Albert van der Dussen is aangesteld als nieuwe trainer van BVV Barendrecht. Hij volgt bij de Barendrechters de naar Excelsior vertrokken Adrie Poldervaart op.

Van der Drussen stond onder contract bij eersteklasser VELO uit Wateringen. De Hagenees had nog een jaar contract, maar mocht van zijn club vertrekken.

Van der Drussen was in het verleden als scout actief bij Fulham en trainde onder andere Jong Ajax, Haaglandia, VUC, GDA, en VELO. Daarnaast is hij in het bezit van de UEFA PRO licentie,