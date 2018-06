Deel dit artikel:











Baijens niet naar WK met Nederlandse handbalmannen Baijens

Rotterdammer Dani Baijens heeft zich woensdag met het Nederlands Handbalteam niet geplaatst voor het WK handbal van 2019 in Duitsland en Denemarken. In en tegen Zweden werd er met 26-20 verloren. De eerste play-off werd in Den Bosch nog gewonnen door Oranje, maar die 25-24 overwinning bleek over twee wedstrijden niet genoeg.

Zweden begon in Kristianstad uitstekend aan de wedstrijd. Meteen namen zij een voorsprong van 2-0. Nederland kwam terug tot 2-1, maar daarna zette Zweden stevig door. De scoringsdrang van de Zweden resulteerde in een 9-2 voorsprong. Het verschil liep zelfs nog op naar negen punten (14-5), maar voor rust kon Nederland het verschil nog wel terugbrengen tot zeven punten (14-7). In de tweede helft schommelde het verschil tussen beide ploegen ongeveer tussen de zes en acht punten, in het voordeel van de Zweden. Een paar minuten voor tijd wist Nederland al dat een WK-ticket er niet zou inzitten, maar scoorde het wel de laatste twee punten, waardoor het verschil tussen beide ploegen uiteindelijk op zes punten bleef steken. Dani Baijens deed bij Oranje mee, maar kon ook niet het verschil maken.

De spelmaker van SG Flensburg-Handewitt 2 uit Duitsland maakt zich met Oranje nu op voor een oefencampagne en voor vakantie. Daarna beginnen de kwalificatiewedstrijden voor het EK in 2020.