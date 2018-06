Deel dit artikel:











Barbecue veroorzaakt brand in Gorinchems café Archieffoto

In café Ottoman aan de Baljuwstraat in Gorinchem is woensdagavond brand geweest. Het vuur ontstond doordat er in het pand werd gebarbecueed.

Er werden veel brandweerwagens opgeroepen, omdat niet zeker was of er iemand nog in het café was. Uiteindelijk bleek de kroeg leeg. Het café staat dicht tegen andere gebouwen aan. De brandweer heeft daarom ook gecontroleerd of het vuur ook echt overal uit was.