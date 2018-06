550 kinderen in Vlaardingen en Maassluis krijgen gratis fiets

Tientallen kinderen uit gezinnen met weinig inkomen hebben woensdagavond in Vlaardingen een gratis fiets gekregen. Het initiatief werd genomen door Stichting Leergeld, die zich tot doel stelt om kinderen uit arme gezinnen met financiële middelen te helpen.

Stichting Leergeld heeft, om in totaal 550 fietsen te realiseren, samengewerkt met de gemeente Vlaardingen, Maassluis, fietsenwinkel Van Kortenhof en fietsproducent Alpina.

De zusjes Nicole en Miranda, die eigenaar zijn van de fietsenwinkels in Vlaardingen en Maassluis, hoefden niet langs na te denken over het plan om de kinderen gratis een goede fiets te geven.

"Een kind kan nooit iets doen aan een situatie waar ze in terecht komen. Op het moment dat wij het leven van deze kinderen net even iets makkelijker kunnen maken dan werken we daar graag aan mee", vertelt Miranda.

De kinderen die woensdagavond de fiets mochten ophalen waren blij en wilde natuurlijk graag meteen gaan fietsen.

Een ouder verteld dat hij dankbaar is dan zijn dochter nu lekker op de fiets naar school kan.

"Je komt er niet makkelijk voor uit dat je in de minima zit want het is toch een beetje een taboe. Ik ben heel blij dat deze organisaties mogelijk maken wat ik zelf niet red".

De komende dagen wordt de rest van de fietsen uitgedeeld.