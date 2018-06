Deel dit artikel:











White Wall in Beatrixpark in Schiedam zo goed als vol Lekker schilderen in het zonnetje De White Wall is zo goed als vol

De bijna achthonderd meter lange muur van canvas in het Beatrixpark in Schiedam is zo goed als vol. De White Wall van de Spaanse kunstenaar Paco Dalmau mag door iedereen die daar zin in heeft worden beschilderd.

De kunstenaar won in oktober vorig jaar de Waterweg Cultuurprijs met zijn idee. Hij wil mensen samenbrengen via kunst. De muur staat dan ook voor verbinding, ontmoeting en maatschappelijke participatie van inwoners van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.

Een mevrouw die woensdagmiddag één van de laatste lege stukken staat te beschilderen vindt het een geweldig initiatief. "Het is heel erg positief. Dit soort dingen zouden wat mij betreft veel vaker mogen. Gewoon lekker doen waar je zin hebt".

Een andere vrouw komt al dagen naar het park om te schilderen. "Het is een heel mooi idee om mensen samen te brengen. Hier wordt niemand uitgesloten, in tegenstelling tot andere dingen tegenwoordig in deze maatschappij".

Op de White Wall kan nog geschilderd tot 22 juni.