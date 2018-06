Deel dit artikel:











Auto's raken zwaar beschadigd door brand Rotterdam-Nieuwe Westen

In de Rotterdamse wijk Nieuwe Westen is in de nacht van woensdag op donderdag een auto in vlammen opgegaan. De auto stond geparkeerd aan de Essenburgsingel.

Ook een aantal auto's die ernaast geparkeerd stonden, zijn zwaar beschadigd geraakt. Het gaat onder meer om een Audi en een BMW. De brandweer heeft de brand geblust. Bergers zijn donderdagochtend bezig om de wagens weg te slepen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.