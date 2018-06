WK-onderzoek: regio juicht voor België, Rotterdam voor Marokko

Nu Nederland niet meedoet met het WK hebben de meeste regiogenoten België omarmd als hun favoriete team. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen.

Voor het onderzoek zijn bijna duizend regiogenoten ondervraagd over hun favoriete ploeg. België wordt het meest genoemd. Één op de vijf regiogenoten hoopt dat de Rode Duivels ver in het toernooi komen.

In Rotterdam is Marokko het populairst. Ongeveer een kwart van de Rotterdamse ondervraagden wil dat Marokko het goed gaan doen in Rusland.

Naast België en Marokko is ook Duitsland populair, ook in Rotterdam. Verder geven ook veel mensen aan dat ze geen favoriet hebben.

Welk land werd in jouw gemeente het meest genoemd als favoriete WK-deelnemer?

Alblasserdam - België

Albrandswaard - België

Barendrecht - België

Binnenmaas - België

Brielle - Engeland

Capelle ad IJssel - Duitsland

Dordrecht - België

Giessenlanden - ik heb geen favoriet

Goeree-Overflakkee - België

Gorinchem - België / Spanje

Hardinxveld-Giessendam - België

Hellevoetsluis - Engeland

Hendrik-Ido-Ambacht - België

Korendijk - België

Krimpen ad IJssel - IJsland

Lansingerland - België

Leerdam - Australië/Denemarken/Duitsland/Spanje

Maassluis - België

Molenwaard - België / IJsland

Nissewaard - Engeland

Oud-Beijerland - België

Papendrecht - België/Brazilië/Engeland/Frankrijk/Spanje

Ridderkerk - België

Rotterdam - Marokko

Schiedam - België

Sliedrecht - België / Kroatië / Marokko

Strijen - Australië / Marokko

Vlaardingen - België

Westvoorne - België / Marokko

Zederik - België / Costa Rica / IJsland

Zwijndrecht - België

Landelijk is België ook populair

Het regionale beeld wijkt niet veel af van het landelijke beeld. België is in Nederland de grote favoriet, gevolgd door Duitsland. Marokko staat op de vierde plaats.