Brand slaat over van scooters naar huis in Schiedam Foto: Flashphoto Foto: MediaTV

Bij een brand in Schiedam zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee scooters, een woning en een auto beschadigd geraakt. De brand ontstond in één van de scooters in de Beierlandsestraat.

Vanaf de scooters is de brand overgeslagen naar een auto in de straat. Door de hitte sprong vervolgens een ruit op de eerste verdieping van een naastgelegen woning. De brand sloeg daarna over naar het huis. Er waren twee mensen thuis toen de brand uitbrak. Zij konden via de achterkant de woning verlaten. Ze raakten niet gewond. Hoe de brand in de scooters heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe groot de schade precies is.