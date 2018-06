RijnmondExamenkoorts (16): Hoera! Geslaagd!

Het verlossende woord is eruit. Examenkandidaten weten of ze gezakt of geslaagd zijn of dat ze volgende week nog een herexamen moeten maken. Alle examenreporters van RTV Rijnmond kregen woensdag goed nieuws: ze zijn geslaagd!

Reden genoeg om de reporters thuis op te zoeken met een bloemetje. Voor Mitzi, die havo-examen deed, was de uitkomst misschien nog wel het meest verrassend. Op Radio Rijnmond vertelde ze meerdere keren dat de examens niet al te best gingen, maar woensdag kreeg ze toch goed nieuws te horen van haar mentrix.

Gillen als een gek

"Ik ben zo blij, niet normaal! We dachten om 14:00 uur gebeld te worden, maar ik kreeg om 13:00 uur een belletje. Ik dacht: o nee, dat is niet goed, dat is te vroeg. Maar toen was het mijn mentrix die zei dat ik geslaagd was", legt Mitzi uit. "Ik heb staan gillen als een gek."

Hoewel Mitzi van tevoren zat te vrezen voor de uitslag van haar examens, is ze uiteindelijk geslaagd met één vijf. Die is voor het vak economie, waar ze de nodige moeite mee had. "En ik heb een 5,5 voor filosofie. Ik ben tevreden, want dat vak had ik niet goed genoeg geleerd ."

En nu? "Naar de kunstacademie", zegt Mitzi. Ze gaat dan op kamers in Den Bosch. Dan krijgt ze een grotere kamer dan haar huidige kamer op de woonboot aan de Vroezenkade.