Barendrecht neemt maatregelen na actieoproep grootste politieke partij

De gemeente Barendrecht zet extra stoelen en een videoscherm neer bij de raadsvergadering van donderdagavond. Eerder werd een oproep gedaan om actie te voeren, als tijdens de vergadering de nieuwe wethouders geïnstalleerd worden.

De oproep komt van de grootste partij van Barendrecht, EVB (Echt voor Barendrecht). Die partij haalde bij de vorige verkiezingen 14 van de 29 zetels. EVB werd door alle andere partijen uitgesloten bij de vorming van een coalitie.

"Gaan we ons hier als Barendrechters nou echt zomaar bij neerleggen? Nee toch", zegt Anita van Ewijk Heijboer, voormalig raadslid van EVB, in een oproep op Facebook.

De gemeente Barendrecht verwacht op donderdagavond extra toeloop in het gemeentehuis. "De maatregelen die nu genomen zijn, worden normaal gesproken bij een normale raadsvergadering niet genomen", zegt een woordvoerder. Of er nog andere maatregelen zijn genomen, is niet bekend.