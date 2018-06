Sparta in verregaande onderhandeling met Veldwijk

Sparta staat op het punt om Lars Veldwijk te contracteren. De spits mag vertrekken bij FC Groningen. Beide partijen zijn in de afrondende fase voor een meerjarig contract op het Kasteel. Naar verwachting wordt de transfer dit weekend afgerond.

Veldwijk maakte eerder furore in onze regio. Bij FC Dordrecht scoorde hij veertien keer in dertig wedstrijden. Hij dwong een transfer af naar Excelsior, waarin hij in het seizoen 2013-2014 liefst 30 doelpunten maakte. De inmiddels 26-jarige spits verkaste naar Nottingham Forest, maar kwam nauwelijks aan spelen toe. Hij werd verhuurd aan PEC Zwolle en was wederom vaak trefzeker. Via Kortrijk en Aalesunds belandde hij afgelopen seizoen bij FC Groningen, maar dat was geen gelukkig huwelijk. Veldwijk raakte meerdere keren in opspraak.

Veldwijk had de keuze uit meerdere clubs uit binnen- en buitenland, waaronder FC Twente. Zelf wil hij het liefst in Nederland blijven, omdat Veldwijk dit jaar een dochter krijgt met de bekende vlogster Monica Geuze uit Hendrik-Ido-Ambacht.