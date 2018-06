Aboutaleb: Pegidaleider besloot zelf demonstratie af te blazen

Burgemeester Aboutaleb heeft duidelijkheid gegeven over hoe de Pegida-demonstratie vorige week bij de Laleli Moskee werd afgeblazen. Pegida-voorman Edwin Wagensveld nam dat besluit.

De politie vertelde de Pegida-voorman niet te kunnen verzekeren dat de tegendemonstranten achter de linten zouden blijven. “Daarop zei Wagensveld: dan is het niet veilig en gaan wij terug ”, zei Aboutaleb in de gemeenteraad, “als u mij kunt verzekeren dat wij veilig terug kunnen gaan.”

Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf had Aboutaleb gevraagd om nu alvast duidelijkheid te geven over de precieze reden van het afblazen van de demonstratie.

Hoerenzoon

Aboutaleb noemde het onacceptabel dat hij door de tegendemonstranten werd uitgemaakt voor ‘hoerenzoon ’. “Een burgemeester die de wet uitvoert wordt uitgemaakt voor hoerenzoon en wordt hersenloos genoemd, dat is onacceptabel.” Denk-raadslid Tunahan Kuzu noemde Aboutaleb op Twitter hersenloos

Ook hekelde hij het beeld dat de fractievoorzitter van Denk Stephan van Baarle neerzet, dat alle andere burgemeesters de Pegida-demonstratie hebben verboden. "Dat hebben ze niet, ze hebben alleen de locatie niet geschikt geacht voor een demonstratie. Daarmee vertroebelt u het beeld."

Op initiatief van Denk gaat de burgemeester na het zomerreces in een commissie in debat met de gemeenteraad over hoe hij omgaat het met toestaan van demonstraties. Ook stuurt Aboutaleb een brief naar de gemeenteraad over dit onderwerp.