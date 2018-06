School in Afrikaanderwijk wordt in RTL-programma omgebouwd tot wooncomplex

Een oud schoolgebouw in de Rotterdamse Afrikaanderwijk wordt omgebouwd tot een aantal woningen. Mensen met twee rechterhanden kunnen zich opgeven om de woningen te verbouwen. Er zit alleen nog wat addertjes onder het gras: de klussers móeten de woning kopen en ook moeten ze meedoen aan een tv-programma van RTL.

De klussers worden voor het programma 'De Zelfbouwers' gevolgd door cameramensen en presentatoren Herman den Blijker en Olcay Gulsen.

In de show worden zes potentiële kopers geselecteerd op basis van hun originele en creatieve bouwplannen voor een woning. Daarna gaan de nieuwe eigenaren aan de slag om hun droomwensen waar te maken. De opnames in en rondom de voormalige school starten ongeveer 1 juli 2018 en worden ruim een half jaar later afgerond.

De gemeente Rotterdam is blij met de aandacht voor de Afrikaanderwijk. "Er is veel vraag naar doe-het-zelfwoningen in de stad", schrijft de gemeente in een verklaring. "Bovendien draagt het programma bij aan de toenemende belangstelling voor Zuid, dat op veel fronten steeds beter scoort."