Drugslab ontdekt na brand in loods in Dordt-West Auto brandweer (archieffoto)

In een loods in de buurt van de Rijkstraatweg in Dordrecht is donderdag waarschijnlijk een drugslaboratorium gevonden. Het laboratiorium werd ontdekt na een brand in het pand.

Donderdagmorgen ontstond brand in het gebouw aan de Cornelis Lelystraat. Omdat daarna het pand geventileerd moest worden, kon de politie pas daarna naar binnen. Er is een speciaal team ingezet dat zich bezighoudt met het ontmantelen van xtc-laboratoria en met gevaarlijke stoffen.