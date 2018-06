Deel dit artikel:











Duizenden leerlingen krijgen duurzame energieles Foto: Eneco Groep Foto: Eneco Groep

Zo'n tweehonderd leerlingen uit groep zeven en acht hebben woensdag in Diergaarde Blijdorp les gekregen over duurzame energie. De leerlingen uit Rotterdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Bleiswijk hadden de primeur: in totaal moeten namelijk meer dan 10 duizend leerlingen in Nederland dit jaar de speciale lessen krijgen.

De duurzame energieles is een idee van Eneco Groep, een groep bedrijven die actief is in de energiesector. Door middel van proefjes, filmpjes en een quiz willen de bedrijven kinderen enthousiast maken over energietransitie. Naast de lessen die eerder in Blijdorp zijn gegeven, kunnen leerlingen ook op school zelf de lessen volgen. Er kan lesmateriaal gedownload worden via een website, maar ook kunnen docenten een gastles aanvragen. Bijkomend voordeel: de lessen zijn gratis. De lessen over energietransitie zijn belangrijk, omdat er volgens de Sociaal Economische Raad (SER) een groot tekort is aan technisch personeel. "Met onze energielessen zorgen we al op jonge leeftijd voor bewustwording en maken we leerlingen enthousiast voor de sector", zegt Monique Hagenouw van Eneco Groep. "Daardoor is diezelfde leerling zich bij een opleidingskeuze in ieder geval bewust van de mogelijkheden die de energietransitie biedt."