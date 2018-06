Donderdag in Bureau Rijnmond: inbreker haarscherp in beeld

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, besteedt donderdag aandacht aan een inbreker die duidelijk op camera's staat, een beroving en gestolen geld.

Er zijn scherpe beelden van een inbreker die toesloeg in de Arabella in Capelle aan den IJssel. De inbreker heeft een enorme tatoeage op zijn been.

Hij heeft niet door dat hij precies in beeld van een camera wandelt, wanneer hij met een tas met gestolen spullen uit de woning aan de Arabella komt. De beelden worden donderdag getoond in Bureau Rijnmond.

Beroving

Naast deze inbraak is er in Bureau Rijnmond ook aandacht voor een beroving aan het Stootblok in Rotterdam-Zuid. Daar sprak een 26-jarige Rotterdammer af met twee mannen voor de verkoop van een telefoon. De twee hadden echter een heel ander idee bij het woord ‘verkoop’.

Gepind geld gestolen

Bij winkelcentrum Zuidplein heeft een pinner lange tijd staan wachten tot zijn geld uit de pinautomaat zou komen, maar dat gebeurde niet. Toen hij binnen in de bank navraag ging doen, kwam het geld ineens wel.

Helaas was de rechtmatige eigenaar niet degene die er mee naar huis ging, maar wel een andere man.

Sieraden

Buiten een herhaling van een overval op boekhandel Sanders in Ridderkerk, toont de politie ook een aantal sieraden die na aanhoudingen zijn gevonden.

Bureau Rijnmond is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.