Civiele techniek viert 100e verjaardag op de RDM Campus

Het is feest donderdag op de RDM Campus op Heijplaat. De opleiding civiele techniek van de Hogeschool Rotterdam bestaat deze dag honderd jaar.

Docenten Harry Dommershuijzen en Leo van Gelder verwachten zevenhonderd man op het feest voor het 100-jarig bestaan van de opleiding: "Er zijn studenten, oud-studenten en allerlei bedrijven aanwezig vandaag, om de verbinding met het bedrijfsleven te maken in Rotterdam."

Bij civiele techniek leer je volgens de mannen vooral enorm veel over constructies: "Bruggen, maar ook grote gebouwen. En allerlei aspecten op het gebied van dijkversterking."

Maar ook de aanleg van havens is een groot onderdeel van de opleiding. Dat kan in een wereldhavenstad als Rotterdam niet ontbreken. Studenten leren bijvoorbeeld over de aanleg en onderhoud van havens en het bouwen van kademuren. Zoiets als de waterweg op diepte houden, wordt gedaan door baggerbedrijven waar studenten na hun studie aan de slag gaan.

"Omdat we helemaal naar de buitenwereld gericht zijn, hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de ideevorming rond de A4, door Midden-Delfland", legt docent Leo van Gelder uit.

Sinds 1918 zijn zo'n 4.500 leerlingen afgestudeerd. De oudste student is 76. Hij geeft aan het einde van de dag een les van dertig jaar geleden. Niet met een beamer, maar met een ouderwetse overheadprojector en sheets.