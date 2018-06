Deel dit artikel:











Brandweer tilt bestuurder uit te water geraakte auto Brandweer

Een automobilist is donderdagmiddag langs de Hendrik Ydenweg in Hendrik-Ido-Ambacht met haar auto in het water terecht gekomen.

De brandweer heeft de auto op de kant gesleept en de vrouw door het opengeknipte dak uit de wagen gehaald. De vrouw was volgens de brandweer niet aanspreekbaar. De brandweer heeft duikers het water ingestuurd om te kijken of er niet nog iemand in het water lag. De vrouw zat alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze met haar wagen in de sloot terecht is gekomen. Dat gaat de politie onderzoeken. De Munnikensteeg is gedeeltelijk afgesloten vanuit Zwijndrecht richting Hendrik-Ido-Ambacht. Het ongeluk gebeurde op de grens van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, vlak voor de oprit A16 richting Dordrecht. De afrit van de A16 naar Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is tijdelijk afgesloten.