Deel dit artikel:











Inbreker Capelle goed in beeld Inbraak_Capelle_04_1822 Inbraak_Capelle_01_1822 Inbraak_Capelle_02_1822

Een inbreker slaat op donderdag 17 mei toe aan de Arabella in de Capelse wijk Schollevaar. Dit is om half tien in de ochtend. De man staat duidelijk op beeld. Bekijk de video: