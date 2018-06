Gevangenis Dordrecht organiseert mini EK voetbal

De penitentiaire inrichting Dordrecht organiseert aan het eind van de maand een mini EK voetbal voor (ex-)gedetineerden en gevangenismedewerkers.

De deelnemende teams aan de derde editie van het toernooi Euro Football 2018 komen uit Nederland, België, Duitsland en Ierland en bestaan uit mensen werkzaam in de maatschappelijke sector, (ex-)gedetineerden, (ex-)profvoetballers en medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

"We proberen gedetineerden via sport een nieuw netwerk aan te bieden", zegt Gerben Kapteijn van de PI Dordrecht (voorheen De Dordtse Poorten). De Dordtse gevangenis wordt vertegenwoordigd door een team van gedetineerden en een team van medewerkers. "Voetbal verbroedert, dan zijn ze ook eens op een andere manier met elkaar bezig."

Gesloten deuren

Van twee andere gevangenissen, zoals de PI Krimpen aan den IJssel, komen ook teams met gedetineerden.

"Het is een toernooi achter gesloten deuren. We zijn extra druk met de beveiliging tijdens de wedstrijden. We hebben allerlei zones ingericht en aanpassingen gedaan om het toernooi te laten plaatsvinden", zegt Gerben Kapteijn.

FC De Rebellen

Stichting de Hoop heeft een team samengesteld van haar cliënten die onder leiding staan van Jules Rasoelbaks, het rolmodel voor de UEFA campagne #Equalgame.

België komt uit met De Rode Antraciet, een organisatie die zich inzet voor sport- en cultuuractiviteiten in Belgische gevangenissen.

Aan het toernooi doet ook team FC de Rebellen mee. Dat bestaat uit een groep oud-profvoetballers die in aanraking kwamen met Justitie of verslaafd raakten.

In Dordrecht komen onder anderen Jean-Marie Pfaff, Andy van der Meijde, Theo Lucius, Royston Drenthe en Glenn Helder in actie. Roelof Luinge is de scheidsrechter van dienst.

Duitsland levert het team van FC Schalke 04 / Stiftung Schalke Hilft die zich onder andere inzet voor het terugdringen van geweld en discriminatie.

Voor Ierland zal er een team van Bohemian FC uitkomen. Dit team bestaat uit ex-gedetineerden die bij Bohemian FC zijn gaan spelen door tussenkomst, hulp en begeleiding van de Bohemian Foundation.