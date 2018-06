Deel dit artikel:











Rijnmond Nu in de WK-sferen voetbal

HUNNIE WEL. En WIJ niet. Hoe het WK Voetbal te beleven zonder dat Oranje meedoet? Gelukkig is daar, net op tijd, het boek: 'Mindere Goden', van het schrijverscollectief Team Edgar. Om het 'Oranje-loze' WK een beetje door te komen. Een van de schrijvers, Vincent Kardinaal, is te gast in Rijnmond Nu.

Geschreven door Ruud de Boer

En als je niet meedoet, ben je voor een club uit het buitenland. Welke is dat voor jou? WIE wordt kampioen van het WK 2018? Bel 010 - 436 44 36! Voor de eer... En we hebben verslaggevers in de stad, om de sfeer bij bijvoorbeeld de Russische supermarkt te proeven: want het gastland trapt af met een wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Luisteren dus, zeker naar het derde uur van Rijnmond Nu, tussen 18 en 19 uur! Zijn we er toch een beetje bij. Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.