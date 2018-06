Willem (28) kan met dwarslaesie tóch kitesurfen: 'Dit gevoel is onbeschrijflijk'

De afgelopen periode was voor de 28-jarige Willem bepaald geen makkelijke tijd. Hij kreeg een zwaar motorongeluk en liep een dwarslaesie op. Vervolgens kreeg hij van de artsen te horen dat hij nooit meer zal kunnen lopen. Maar dat weerhoudt hem er niet van een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Nou ja, gewoon... Willem wil namelijk blijven kitesurfen. En dankzij allerlei speciale spullen en een crowdfunding lukt hem dat.

Het is regenachtig, maar er staat wel een goede harde wind deze donderdagmiddag als hij op de Brouwersdam gaat trainen. En dat gaat niet zoals bij andere kitesurfers, vertelt Willem.

"Normaal sta je op het bord, maar dat kan ik niet vanwege mijn dwarslaesie. Dus is dit board zo ontworpen dat ik erop kan zitten." Dankzij de stijve constructie kan hij toch voldoende sturen.

Goede workout

Maar dat vraagt wel wat extra inspanning. "Ik gebruik vooral mijn armen om naar één kant uit te kunnen reiken. Ook heb ik mijn buikspieren nodig om mijn board schuin te kunnen krijgen. Daarvoor heb ik wel even moeten trainen", lacht hij.

Bij het kitesurfen gebruikt de Rotterdammer tegenwoordig hele andere spieren dan eerst. "Ja, eerst natuurlijk vooral mijn benen. Nu denk ik af en toe wel: zo...", zegt hij ernstig. Maar voordelen heeft het ook. "Ja, het is wel een goede workout. Ik zit natuurlijk de hele dag in een rolstoel, dus dit houdt mij wel fit."

Bonaire

De weg naar opnieuw kitesurfen was lang. Zo moest Willem eerst veiligheidsoefeningen doen in het zwembad. "Aan kitesurfen zitten natuurlijk de nodige risico's. En voor mij zijn die er natuurlijk extra." In april had hij al zijn aangepaste spullen - dankzij een crowdfundingsactie - eindelijk bij elkaar.

"Toen heb ik op Bonaire al geoefend." Rond het Caribische eiland zijn de golven prima geschikt om te oefenen. "Dat ging verrassend goed. Eigenlijk lukte het de eerste keer meteen om een stuk rechtdoor te varen. Dat was enorm kicken", vertelt hij glunderend. "Dat gevoel is echt onbeschrijflijk."

Dwarslaesie vergeten

Er zijn zelfs momenten dat hij zijn dwarslaesie helemaal vergeet. Willem: "Ik had het op een gegeven moment helemaal niet meer door dat mijn been het niet meer deed. Ik was gewoon lekker aan het surfen, zoals ik dat vroeger ook altijd deed."

Hij vertelt vol passie over zijn hobby, die hij ook vóór het dramatische ongeluk al beoefende. Dankzij zijn speciale spullen voelt hij eigenlijk nauwelijks verschil met vroeger. "Ik had zo'n gevoel van vrijheid toen ik over het water vloog... In één keer dacht ik: : oh ja, ik zit. Dat valt gewoon helemaal weg. De feeling is net zo goed."

Kijken naar wat wel kan

Voor Willem is dat dus niet zo vanzelfsprekend. "Ik denk altijd er iets zoveel moois in het leven, altijd iets om dankbaar voor te zijn. Of je nou kunt lopen, of niet. Ik kijk vooral naar wat er wèl mogelijk is. Ik kan nu niet meer kitesurfen zoals anderen, maar er gaan ook nieuwe deuren open."

De Rotterdammer doelt op de crowdfundingsactie. "Ik heb mijn uitrusting gesponsord gekregen, omdat mensen het cool vinden wat ik doe en zij mij willen helpen. Dat soort kansen ontstaan nu ook ineens."

Waterscooter

Na het interview is het tijd om te laten zien hoe het allemaal werkt. Twee surfers helpen eerst de kar in het water. Daarna gaat de stoel op de plank en verdwijnen ze in het water, ziet onze verslaggever. Als de kite is vastgemaakt aan de gesp boven op Willem's schoot, is het tijd om te gaan. En daar gaat hij.

De kite pakt de wind en het plankje komt boven water. "Daar gaat hij. Ik zie hem rechtop komen in degolven, ineens maakt hij toch een snelheid. Ongelooflijk!', klinkt het enthousiast. "Je ziet hem door de golven gaan als een waterscooter. Maar dan eentje op windkracht. Willem doet het ondertussen toch maar eventjes."

Zuid-Afrika

Het oefenen op de Brouwersdam doet Willem niet voor niks. Zijn grote droom: kitesurfen in Zuid-Afrika, voor de kust van Kaapstad. Waarom? De golven zijn daar zo'n ruim vier meter hoog.

Dat valt in het niet bij de Nederlandse wateren en is een extra uitdaging. Willem kijkt er nu al naar uit. Voorlopig lijken de vooruitzichten gunstig: het ticket is alvast geboekt. En zo heeft de jonge Rotterdammer eindelijk weer de wind in de zeilen.