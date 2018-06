Restaurant Aloha plaatst nieuwe afvalverwerker

Restaurant Aloha In Rotterdam maakt een volgende stap als duurzame horeca-onderneming. Het restaurant in het voormalige zwemparadijs Tropicana heeft een nieuwe spoelstraat, die bespaart op warmte, energie en water. Ook heeft het een innovatieve machine, die het organisch afval reduceert.

Ivana Pilipovic: "De afgelopen twee jaar hebben we vooral in de keuken geprobeerd zo min mogelijk afval over te houden. We werkten met wildpluk, lokale en seizoensgebonden producten en afvalproducten. Maar nu willen we een stapje verder, ook in de spoelstraat."

Naast de vaatwasser staat nu een afvalverwerker die wekelijks 2000 liter organisch afval met 80 procent reduceert. De 'pulp'' die achterblijft in de machine kan worden gebruikt als compost.

Pilipovic: "Geen enkel ander restaurant in Nederland heeft zo'n duurzame en innovatieve spoelstraat/waste-station, op twee vestigingen van IKEA na. Het pulp slaan wij direct op in containers om te fermenteren tot hoogwaardige bodembemesting. Deze leveren wij terug aan stadstuinen in Rotterdam van de Rotterdamse Munt, die ons weer blij kunnen maken met hun lokale en seizoensgebonden ingrediënten, bemest met onze bodem."