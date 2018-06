Schiedamse drugsverdachten houden enkelband

Vier Schiedamse drugsverdachten die voorlopig op vrije voeten zijn gesteld, houden hun enkelband. Dat besloot de Rotterdamse rechter donderdag in een korte zitting.

De zaak draait om het jarenlang verhandelen van heroïne en cocaïne door een grote groep dealers en handelaren. De meeste verdachten zijn leden van één Schiedamse familie, uit de wijk Groenoord.

Alle verdachten zijn al eerder op vrije voeten gesteld, in afwachting van hun strafzaak. Een aantal kreeg een enkelband met GPS. De verdachten gaven aan veel last te hebben van het elektronisch toezicht.

"Op mijn werk weten ze niet dat ik een enkelband draag. Ik ben elke keer bang dat collega's het zien." Het elektronisch toezicht houdt in dat de verdachten maar gedurende beperkte uren naar buiten mogen. Dat betekende ook dat ze tijdens de ramadan niet naar de moskee konden. De reclassering had daarvoor een uitzondering gemaakt: ze mochten op latere tijdstippen alsnog naar het gebedshuis.

Mevlana

De reclassering constateert nu dat een paar verdachten zich niet aan de regels hebben gehouden. Hun GPS straalde aan op plekken buiten de moskee. Justitie overhandigde donderdag een satellietfoto van de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. "De groene pijltjes geven het GPS-signaal aan. Die zitten allemaal in de uiterste hoek van de parkeerplaats."

De reclassering heeft de privileges van deze verdachten ingetrokken, wat betekent dat zij in de late uurtjes niet meer naar de moskee kunnen. Advocaat Raza:"Toen ik dat hoorde, was ik echt boos. De belangrijkste dag voor moslims, vergelijkbaar met kerstavond, kon mijn cliënt niet naar de moskee. Dit is strijdig met het recht op geloofsbelijdenis."

De rechter heeft de reclassering de opdracht gegeven op korte termijn te bekijken of de enkelbanden nog noodzakelijk zijn. Tegen de verdachten:"Ik snap dat u voor joker loopt met zo'n ding om, maar het gaat hier wel om een ernstige verdenking. We hebben niet voor niets strenge voorwaarden aan u opgelegd. Er is sprake van dat u de sfeer heeft vergald in de buurt."

Foto-confrontatie

In deze zaak spelen de klanten van de drugsdealers een belangrijke rol: zij hebben meerdere verdachten aangewezen. Advocaat Raza bekritiseerde de manier waarop: "Ze hebben de gebruikers maar één foto laten zien. Van mijn cliënt. En dan gevraagd: is dit 'de dokter', zijn bijnaam. Dat is geen deugdelijk bewijs. Hier had een Foslo-confrontatie moeten worden gebruikt."

Bij een 'Foslo' worden meerdere foto's getoond van personen. De getuige wordt dan gevraagd de dader eruit te pikken. Ook de andere advocaten betwisten of hun cliënt daadwerkelijk is herkend. "De broers lijken zo sterk op elkaar. Één foto tonen, zegt echt niets."

De verdediging wilde alle gebruikers als getuigen laten horen, maar de rechter wees dat af. De rechtszaak gaat vermoedelijk over drie maanden verder.